30 Ekim 2025 Perşembe / 9 CemaziyelEvvel 1447
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı severim
Spor

Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı severim

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin futbol oynamak olduğunu söyledi.

IHA30 Ekim 2025 Perşembe 11:22
Benjamin Bouchouari: Gol atmaktansa asist yapmayı severim
Trabzonspor'un başarılı orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari, bordo-mavili kulübün medya ekibine yaptığı açıklamalarda, futbolun kendi hayatındaki yerine ve takım içindeki ilişkilerine değindi.

"Bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şey, en iyi şey zaten futbol oynamaktır" diyen Bouchouari, futbolun hayatının merkezinde olduğunu belirtti. Eğer bir efsaneyle sohbet etme şansı olsa Lionel Messi'yi seçeceğini söyleyen Fas asıllı futbolcu, profesyonel futbolculuğun en zor yanının mental kısım olduğunu ifade etti. Bouchouari, "Bazen fiziksel olarak iyisiniz ama zihinsel olarak gerçekten zorlanabiliyorsunuz" dedi.

Geçen sezon Saint-Etienne forması giyerken Toulouse maçı sonrası yaşadığı küme düşmenin kariyerindeki en üzücü an olduğunu dile getiren genç futbolcu, en mutlu olduğu anın ise ilk profesyonel maçına çıktığı gün olduğunu belirtti.

Sahada en çok adaletsizlikten rahatsız olduğunu söyleyen Bouchouari, "Gol atmaktansa asist yapmayı severim. Kendimi teknik ve hızlı bir oyuncu olarak tanımlarım" ifadelerini kullandı.

