17 Ağustos 2025 Pazar
  Benjamin Pavard geleceği hakkında kararını verdi
Spor

Benjamin Pavard geleceği hakkında kararını verdi

İtalya Serie A ekibi Inter forması giyen Benjamin Pavard geleceği hakkında kararını verdi.

HABER MERKEZİ17 Ağustos 2025 Pazar 17:36 - Güncelleme:
Inter forması giyen Benjamin Pavard, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

SUUDİ ARABİSTAN'I DÜŞÜNMÜYOR

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'dan NEOM, Fransız futbolcunun transferi için harekete geçti. NEOM'un, Pavard'ın menajeriyle temasa geçtiği belirtildi. Pavard ise Suudi Arabistan'a transfer olmayı düşünmüyor.

GALATASARAY DEVREDE

Galatasaray'ın da 29 yaşındaki savunma oyuncusunu önceliklerden biri haline getirdiği yazıldı.

AVRUPA'DA KALMAK İSTİYOR

Pavard ile Lille'in de ilgilendiği ancak 29 yaşındaki futbolcunun Inter'de kazandığı rakamın Lille'in maaş bütçesinin çok üzerinde olduğu aktarıldı. Buna rağmen Pavard'ın, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda yer almak için Avrupa'da kalmayı düşündüğü ve bu faktörün Lille'in lehine olabileceği ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen Benjamin Pavard'ın, Inter ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Benjamin Pavard, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
