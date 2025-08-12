İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
Benjamin Sesko'dan Zlatan Ibrahimovic itirafı

Manchester United forması giyen Benjamin Sesko kulüp televizyonuna verdiği röportajda Zlatan Ibrahimovic'in hem idolü hem de çocukluk kahramanı olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2025 Salı 16:39
Benjamin Sesko'dan Zlatan Ibrahimovic itirafı
Manchester United forması giyen Benjamin Sesko, kulüp televizyonu MUTV'ye verdiği röportajda en büyük ilham kaynağını anlattı. Sloven oyuncu, efsanevi İsveçli forvet Zlatan Ibrahimovic'in hem idolü hem de çocukluk kahramanı olduğunu belirtti.

Sesko, "Çocukluğumdan beri onu takip ettim. YouTube'da bulabildiğim her videosunu izledim çünkü o gerçekten olağanüstü. Farklı kişiliklerimiz var ama onun sahada oynama şeklini ve oyunu sahiplenmesini çok sevdim." dedi.

TMW'ye konuşan genç yıldız, "Yaptığınız işten keyif alıyorsanız, her şey yoluna girer. Hayalim bir gün onunla tanışmak; bu inanılmaz olurdu." sözleriyle hayranlığını dile getirdi.

