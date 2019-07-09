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Benjamin Tetteh'den Galatasaray'a iyi haber

Sparta Prag forvet hattına Libor Kozak ve Martin Graiciar’ı transfer etti, Galatasaray'ın ilgilendiği Tetteh sarı kırmızılı kulübe yaklaştı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
2017’de Slovan Liberec’ten Fiorentina’ya transfer olan daha sonra eski takımına kiralık olarak gönderilen 20 yaşındaki futbolcu Martin Graiciar’ın Sparta Prag’a verilmesi Galatasaray cephesinde dikkat çekti.
 
SPARTA PRAG, LİBOR KOZAK'TAN SONRA GRAİCİAR'I DA KADROSUNA KATTI
 
Fiorentina’nın Slovan Liberec’ten 1,5 milyon euro’ya transfer ettiği Graiciar geçtiğimiz sezon ‘Mor Menekşelerin’ U20 takımında görev alırken, genç yeteneğin ülkesinin dev takımlarından Sparta Prag’a kiralanması Galatasaray’ın Benjamin Tetteh yolunu açmış oldu. Çekya Ligi’ni üçüncü sırada bitiren ve 2014 yılından beri şampiyonluk göremeyen Prag, Vaclav Jilek’le özlediği hedeflere ulaşmak isterken, yönetimin Kozak ve Graiciar transferleri sonrası Tetteh konusunda daha esnek davranacağı bildirildi.
 
Ocak ayında Diagne transferinden önce Ganalı forvetle ilgilenen Galatasaray, Sparta Prag’ın yüksek bonservis talebi karşısında bu transferi sonlandıramamıştı.
 

´Vatan Bizim, İrade Bizim´

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