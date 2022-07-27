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Spor

Benni Lam'dan Başakşehir maçı açıklaması

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Başakşehir ile karşılaşacak olan Maccabi Netanya'da teknik direktör Benni Lam, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

AA27 Temmuz 2022 Çarşamba 20:39 - Güncelleme:
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek İsrail ekibi Maccabi Netanya'nın teknik direktörü Benni Lam, takım olarak son dönemde iyi bir seviyeye geldiklerini, Medipol Başakşehir karşısında da bu ivmeyi devam ettirmek istediklerini söyledi.

Lam, sarı-siyahlı takımın kalecisi Itamar Nitzan ile maçın oynanacağı Netanya Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında yarınki karşılaşmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medipol Başakşehir'in kuvvetli bir takım olduğunu, buna karşı hazırlık yaptıklarını belirten Lam, ilk maçta kırmızı kart gören stoper Plamen Galabov'un yerine kim geçerse geçsin en iyi performansını ortaya koyacağına inançlarının tam olduğunu dile getirdi.

Lam, "Son dönemde çok iyi bir seviyeye geldik. Bu ivmeyi devam ettirmek istiyoruz. Bu hepimizin tüm takım olarak kendimize koyduğumuz hedef." diye konuştu.

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