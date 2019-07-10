Benoit Poulain, Kayserispor'da
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika'nın Clup Brugge takımında forma giyen Fransız stoper Benoit Poulain'ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Clup Brugge'de 4 yıl geçiren Benoit Poulain, geride kalan sezon çıktığı 24 lig maçında 1 gol kaydetti.
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