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Benoit Poulain, Kayserispor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Belçika'nın Clup Brugge takımında forma giyen Fransız stoper Benoit Poulain'ı transfer etti.

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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, stoper mevkisinde görev yapan 31 yaşındaki Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Clup Brugge'de 4 yıl geçiren Benoit Poulain, geride kalan sezon çıktığı 24 lig maçında 1 gol kaydetti.

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