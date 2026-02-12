İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2026 Perşembe / 25 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6469
  • EURO
    51,9969
  • ALTIN
    7102.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benzema transferi sonrası Al-Hilal'den Nunez kararı!
Spor

Benzema transferi sonrası Al-Hilal'den Nunez kararı!

Karim Benzema'yı renklerine bağlayan Suudi ekibi Al-Hilal, takımın bir başka yıldız futbolcusu Darwin Nunez'i yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı bıraktı.

HABER MERKEZİ12 Şubat 2026 Perşembe 18:10 - Güncelleme:
Benzema transferi sonrası Al-Hilal'den Nunez kararı!
ABONE OL

Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal, kadro planlamasında dikkat çeken bir değişikliğe gitti.

Mavi-beyazlı ekip, Darwin Nunez ve Pablo Mari'yi Suudi Pro Lig kadro listesinden çıkardı.

BENZEMA SONRASI NUNEZ LİSTE DIŞI

Kulübün, Karim Benzema transferinin ardından yabancı kontenjanında düzenlemeye gittiği ve bu nedenle Darwin Nunez'in lig kadrosundan çıkarıldığı öğrenildi. Uruguaylı golcü, sezonun kalan bölümünde yalnızca Asya Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyebilecek.

FENERBAHÇE DEVRE ARASINDA İSTEMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe, ara transfer döneminde Darwin Nunez'e talip olmuştu. Ancak yıldız futbolcunun yüksek maaşı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

PERFORMANSI

Bu sezon Al Hilal formasıyla 23 maça çıkan Nunez, 7 gol 5 asistlik performans sergiledi.

  • Al-Hilal
  • Darwin Nunezi
  • Suudi ekibi

ÖNERİLEN VİDEO

NATO'dan Türk F-16 paylaşımı: Romanya hava sahasında bir kaplan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.