Benzema'dan milli takım açıklaması! Kapıyı açık bıraktı

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da sürdüren Karim Benzema, Dünya Kupası öncesi açıklama yaptı. Fransa Milli Takımı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, geri dönüş ateşini yaktı.

Fransız basınına konuşan Benzema, "Ben bir futbolcuyum. Beni çağırdıklarında geliyorum ve oynuyorum, Kafamda hedeflerim var. Futbolu ve kazanmayı seviyorum. Kupaları seviyorum. Benim için en önemli şey bu. Kulübümdeyim. Milli takıma çağrılırsam futbol oynamaya gelirim. Ve olay burada biter" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden 37 yaşındaki forvet, "Bu, Fransız milli takımına geri dönmek istemediğim anlamına gelmiyor, Ama kendimize şu soruyu sormalıyız: Fransız milli takımıyla ne yapmaya geliyorum? Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Açıkçası, bunlar 'Hayır, istemiyorum' diyebileceğiniz şeyler değil" dedi.