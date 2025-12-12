İSTANBUL 14°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Aralık 2025 Cumartesi / 23 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Benzema'dan milli takım açıklaması! Kapıyı açık bıraktı
Spor

Benzema'dan milli takım açıklaması! Kapıyı açık bıraktı

Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da forma giyen Karim Benzema, Dünya Kupası öncesinde Fransa Milli Takımı'na geri dönüş ihtimali hakkında konuştu.

HABER MERKEZİ12 Aralık 2025 Cuma 23:57 - Güncelleme:
Benzema'dan milli takım açıklaması! Kapıyı açık bıraktı
ABONE OL

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'da sürdüren Karim Benzema, Dünya Kupası öncesi açıklama yaptı. Fransa Milli Takımı hakkında konuşan tecrübeli futbolcu, geri dönüş ateşini yaktı.

Fransız basınına konuşan Benzema, "Ben bir futbolcuyum. Beni çağırdıklarında geliyorum ve oynuyorum, Kafamda hedeflerim var. Futbolu ve kazanmayı seviyorum. Kupaları seviyorum. Benim için en önemli şey bu. Kulübümdeyim. Milli takıma çağrılırsam futbol oynamaya gelirim. Ve olay burada biter" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarına devam eden 37 yaşındaki forvet, "Bu, Fransız milli takımına geri dönmek istemediğim anlamına gelmiyor, Ama kendimize şu soruyu sormalıyız: Fransız milli takımıyla ne yapmaya geliyorum? Dünya Kupası'ndan bahsediyoruz. Açıkçası, bunlar 'Hayır, istemiyorum' diyebileceğiniz şeyler değil" dedi.

  • Karim Benzema
  • Fransa Milli Takımı
  • Al Ittihad

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.