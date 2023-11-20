İSTANBUL 13°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Kasım 2023 Pazartesi / 8 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,7123
  • EURO
    31,5332
  • ALTIN
    1821.38
  • BIST100
    7946.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benzema'dan Suudi Arabistan sözleri!

Real Madrid'den Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a transfer olan Karim Benzema, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncu, 'Suudi Arabistan'a sadece futbol oynamak için değil, çok büyük devasa bir spor projesi için geldim.' dedi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 20:46 - Güncelleme:
Benzema'dan Suudi Arabistan sözleri!
ABONE OL

Sezon başında flaş bir kararla Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Karim Benzema'dan Suudi Arabistan ile ilgili çarpıcı bir yorum geldi.

Al Ittihad'da forma giyen yıldız oyuncu, "Suudi Arabistan'da sporu seven bu harika insanların arasında olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan'a sadece futbol oynamak için değil, çok büyük devasa bir spor projesi için geldim.' dedi.

Arabistan'ı ikinci ülkesi gibi gördüğünü söyleyen Benzema, 'İlk başta geldiğimde bu büyük ilgi ve bu büyük karşılama beni şaşırttı. A Ittihad hayranlarının muhteşem karşılaması gibi. Onlar sadece şefkatli değil aynı zamanda tutkulular, bize heyecan veriyorlar ve biz de onları mutlu etmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Suudi Arabistan benim ikinci ülkem ve buradaki insanlar harika, futbolu seviyorlar ve büyük bir tutkuları var." şeklinde konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Al Ittihad'da bu sezon 13 karşılaşmaya çıkan Benzema, 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

  • Suudi spor projesi
  • karim benzema
  • al ittihad

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.