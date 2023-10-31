İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ekim 2023 Salı / 16 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,2988
  • EURO
    29,9324
  • ALTIN
    1806.85
  • BIST100
    7514.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Benzemalı Al-Ittihad kupada turladı

Suudi Arabistan Kral Kupası mücadelesinde Al-Ittihad, A-Fahya ile karşı karşıya geldi. Yıldız golcü Karim Benzema'nın bir gol attığı karşılaşmayı Al-Ittihad 3-0 kazanarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

31 Ekim 2023 Salı 20:11 - Güncelleme:
Benzemalı Al-Ittihad kupada turladı
ABONE OL

Takımında Karim Benzema, N'golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları barındıran Al-Ittıhad takımı Suudi Arabistan Kral Kupası mücadelesinde Al-Fahya ile karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda Al-Fayha'yı 3-0 mağlup etti.

Al-Ittihad aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 87. dakikalarda Abderrazak Hamdallah, 90+4. dakikada Karim Benzema kaydetti.

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Fransız yıldız Karim Benzema Al-Ittihad formasıyla 10. maçında 5. golünü kaydederken 3 de gol pası vererek takımının skor yükünü çekiyor.

  • karim benzema
  • al ıttıhad
  • al fahya

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.