Benzemalı Al-Ittihad kupada turladı

Takımında Karim Benzema, N'golo Kante ve Fabinho gibi yıldızları barındıran Al-Ittıhad takımı Suudi Arabistan Kral Kupası mücadelesinde Al-Fahya ile karşı karşıya geldi.

Suudi Arabistan Kral Kupası son 16 turu karşılaşmasında Al-Ittihad deplasmanda Al-Fayha'yı 3-0 mağlup etti.

Al-Ittihad aldığı bu galibiyetle beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Al-Ittihad'a galibiyeti getiren golleri 5. ve 87. dakikalarda Abderrazak Hamdallah, 90+4. dakikada Karim Benzema kaydetti.

BENZEMA TAKIMINI SIRTLIYOR

Fransız yıldız Karim Benzema Al-Ittihad formasıyla 10. maçında 5. golünü kaydederken 3 de gol pası vererek takımının skor yükünü çekiyor.