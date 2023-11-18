Benzema'nın yeni teknik direktörü belli oldu!

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, yeni teknik direktörünü buldu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Al Ittihad'ın Arjantinli teknik direktör Marcelo Gallardo ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Al Ittihad ve Gallardo arasındaki kontrat süresinin 2025 yılına kadar olacağı ve sözleşmede 2 yıllık uzatma opsiyonunun da yer aldığı belirtildi.

Gallardo'nun kısa süre içerisinde Suudi Arabistan'a gideceği ve resmi açıklamanın da yapılacağı kaydedildi.

Al Ittihad'ın kadrosunda Karim Benzema, N'Golo Kante ve Fabinho gibi isimler yer alıyor.

Tecrübeli teknik adam, daha önce Nacional ve River Plate takımlarını çalıştırmıştı.