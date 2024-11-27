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Spor

Beraberliğe sinirlenen Guardiola kendine zarar verdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 öne geçtiği maçta Feyenoord ile 3-3 berabere kalan Manchester City'de sinirlenen Teknik Direktör Pep Guardiola tırnaklarıyla kendine zarar verdi. Guardiola'nın burnunda ve alnında çizikler oluştu.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 10:53 - Güncelleme:
Beraberliğe sinirlenen Guardiola kendine zarar verdi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İngiliz ekibi Manchester City, Etihad Stadyumu'nda Hollanda takımı Feyenoord ile karşı karşıya geldi. Manchester ekibi, müsabakada 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı ve kötü gidişatını bu maçta da durduramadı. Bu sezon son olarak Southampton'u mağlup eden İngiliz temsilcisi daha sonra oynadığı 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı.

Son dakikalarda yedikleri golden sonra sinirlenen Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola kendine zarar verdi. Burnunda ve alnında çizikler oluşan Guardiola, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bu konuyla ilgili sorulan soruya, "Tırnağımla çizdim. Kendime zarar vermek istiyorum" diye cevap verdi.

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