Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, zirvede 6 puanlık farkı korudu.



RAMS Park'ta tamamen dolu tribünler önünde oynanan derbinin ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takımın da pozisyona girmekte zorlandığı ilk 45 dakika golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda da takımlar pozisyona giremedi. İki kalede de orta şut karışımından birer pozisyon yaşandı. Duran toplarla gol aranan mücadelede gol sesi çıkmadı ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 4. beraberliğini yaşadı. Geride kalan bölümde 20 de galibiyeti bulunan sarı-kırmızılı ekip, puanını 64'e taşıdı. "Cimbom" namağlup ünvanını koruyarak 6 puan farkla liderliğini devam ettirdi.

İkinci sıradaki Fenerbahçe ise puanını 58 yaptı.

İKİLİ AVERAJ GALATASARAY'DA

Galatasaray, Fenerbahçe karşısında ikili averaj avantajını ele geçirdi.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'de yapılan müsabakayı 3-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, sahasında 0-0 berabere kalarak ikili averajda üstünlüğü elde etti.

Galatasaray, sezon sonunda puan durumunda eşitlik olması halinde rakibinin üstünde yer alacak.

ALTI MAÇ SONRA DÖNEN YUNUS CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, 6 resmi maçın ardından forma giydiği müsabakada cezalı duruma düştü.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor maçında sahaya çıkan Yunus, yaşadığı sakatlığın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maç kaçırdı.

Derbinin 69. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine oyuna giren Yunus, 6 maç sonra formasına kavuştu. Müsabakanın 90+2. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Yunus, 26. haftadaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.

DÖRT BERABERLİĞİN 3'Ü İÇ SAHADA

Galatasaray, bu sezon puan kaybı yaşadığı 4 maçın 3'ünü iç sahada oynadı.

Süper Lig'de deplasmandaki 11 maçta 10 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, derbiye kadar RAMS Park'taki 13 mücadelede ise 10 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Galatasaray, Fenerbahçe derbisinden de beraberlik alarak iç sahadaki 3. puan kaybını yaşadı.

LİGDE YENİLMEZLİK SERİSİ 25 MAÇ OLDU

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Ligde son mağlubiyetini geçen sezonun 37. haftasında sahasındaki Fenerbahçe derbisinde yaşayan Okan Buruk'un öğrencilerinin geçen sezon 1, bu sezon da 24 müsabakada bileği bükülmedi.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 21 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

OKAN BURUK, DERBİLERDE YENİLMİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında çıktığı 11 derbinin 9'unda kaybetmedi.

Okan Buruk, üçüncü sezonunu geçirdiği Galatasaray'ın başında Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı 11. derbisine çıktı. Buruk, söz konusu derbilerde 7 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşarken, ikinci kez berabere kaldı.

Ligdeki 6. Fenerbahçe derbisine çıkan Okan Buruk, 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de yenilgi gördü.

33 MAÇLIK GOL SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray, 33 maçın ardından gol sevinci yaşayamadı.

Gol atamadığı son resmi mücadeleyi 27 Ağustos 2024'te UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turu rövanş karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında oynayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 21 Süper Lig, 10 UEFA Avrupa Ligi ve 2 Ziraat Türkiye Kupası maçında gol buldu.

Fenerbahçe derbisinde skor üretemeyen Galatasaray'ın 33 maçlık gol atma serisi sona erdi.



GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MAÇ SONUNDA DA SÜRDÜ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, derbi için aldığı sıkı önlemleri sonrasında da devam ettirdi.

Müsabakanın devre arasında ve sonrasında tribünlerle saha arasında güvenlik duvarı ören emniyet güçleri, bir sorun yaşanmasına engel oldu.

Devre arasında futbolcular ve teknik ekipleri ayrı koridorlardan içeri alan polisler, maç sonunda da uygulamayı sürdürdü. Derbinin bitiş düdüğünün ardından sahada kol kola giren emniyet güçleri, iki takım oyuncularının birbirine yaklaşmasına izin vermedi.

Fenerbahçeli futbolcuların etrafını saran polisler, sarı-lacivertlileri sorunsuz şekilde soyunma odasına götürdü.