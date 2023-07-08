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Spor

Berat Özdemir: Cristiano Ronaldo bana teşekkür etti

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklamalarda bulundu.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 23:21 - Güncelleme:
Berat Özdemir: Cristiano Ronaldo bana teşekkür etti
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Al-Ettifaq forması giyen Berat Özdemir, Al Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo ile ilgili açıklama yaptı.

Berat Özdemir yaptığı açıklamada, "Cristiano Ronaldo sadece topa değil, oyunun tamamına hakim bir oyuncu. Al-Nassr'a karşı oynadığımızda ona yaklaştım ve dünyanın en iyisinin o olduğunu söyledim. Bana teşekkür etti. CR7 gerçek bir GOAT." ifadelerini kullandı.

Steven Gerard'ın takımın başına gelmesiyle ilgili de konuşan Berat, "Onunla çalışmak harika olacak. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Ondan çok şey öğreneceğim." şeklinde konuştu.

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