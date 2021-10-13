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Spor

Berat Özdemir'den itiraf: Heyecandan ayaklarım yerden kesildi

Trabzonspor'un genç yıldızı Berat Özdemir Milli Takım'a ilk kez çağrılmasının ardından yaşadığı heyecanı anlattı. İlk kez milli formayı giyen Berat, 'Milli Takım'a öağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi.' dedi.

Sabah13 Ekim 2021 Çarşamba 13:13 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 13:13
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Trabzonspor'da sergilediği performansın ardından kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Berat Özdemir, Norveç maçında 70, Letonya maçında ise 90 dakika sahada kaldı.

Hislerini Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Sel'e anlatan 23 yaşındaki ön libero, şu ifadeleri kullandı:

"Milli forma benim hayalimdi. Çağrıldığımı duyduğum anda ayaklarım adeta yerden kesildi. Bu anlatılamayacak ve yaşanması gereken anlardan birisiydi. Formayı giymek ise paha biçilmez bir duygu. Kelimeler ile anlatamayacağım kadar özel bir andı. Bundan sonrası için hem Trabzonspor'da hem de A Milli Takım'da formamı korumak ve daha iyisini yapmak için üzerimde çok daha büyük bir sorumluluk var. Bunun bilincinde olarak mücadelemi vereceğim."

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