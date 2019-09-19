24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7184
  • 6,3225
  • 275.213
  • 100339
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Berbatov emekliye ayrıldı

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini noktaladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Tuzla´da yanan fabrikada patlama: Yaralılar var

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

Başkan Erdoğan'dan Şaziye Erdoğan'a tebrik

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

ABD, Ruhani ve Zarif'e vize verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

Netanyahu, Trump'a yanlış bilgiler verdi

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

PFDK'dan Elneny'e şok ceza

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

Roma-Medipol Başakşehir CANLI

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

DAEŞ'ın celladı İzmir’de yakalandı

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

ABD'ye net mesaj: Geciktirme olursa bu çalışmalar biter

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi

Rusya'dan Türkiye'ye yolcu uçaklarını ortak üretme teklifi
 

POPÜLER HABERLER

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

Sağlamcı kapkaççı... 'Boynunuzdaki gerçek altın mı' dedi, aldığı cevapla kapkaç yaptı

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

'Hayalet Köy' böyle görüntülendi

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Yılın belli aylarında görünüyor, sular çekilince ortaya çıktı

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

Bandırma'dan çıkıyor... 40 ülkeye ihraç ediliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA