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Spor

Bergama Belediyespor'da 20 pozitif vaka

3.Lig 4.Grup'ta mücadele eden Bergama Belediyespor'da koronavirüse yakalanan kişi sayısı 20'ye yükseldi.

AA02 Aralık 2020 Çarşamba 11:30 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 11:30
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Misli.com 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Bergama Belediyespor'da 2 futbolcu ile 1 personelin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Teknik direktör Kamil Behram Üstün, AA muhabirine, kulüpte görülen Kovid-19 vakalarının ardından oyunculara ve personele test yapıldığını belirtti.

Sonuçlanan testlerde 2 futbolcu ve 1 personelde pozitif vakaya rastlandığını vurgulayan Üstün, genel sağlık durumlarının da iyi olduğunu kaydetti.

Daha önce 17 futbolcusunun Kovid-19'a yakalandığı açıklanan Bergama Belediyespor'un yarınki Karbel Karaköprü Belediyespor ve 9 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Bursa Yıldırımspor maçları ertelenmişti.

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