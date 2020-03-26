Bergamo Belediye Başkanı: ''O maç biyolojik bombaydı''

26 Mart 2020 Perşembe 22:12 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 22:19

Koronavirüs salgınını en ağır yaşayan İtalya'da futbol pişmanlığı yaşanıyor. Bu pişmanlığın sebebi 19 Şubat'ta Milano'da oynanan Atalanta - Valencia Şampiyonlar Ligi karşılaşması. Salgının en fazla olduğu bölge olan Bergamo Bölgesi'nde bir hastanenin yoğun bakım direktörü Luca Lorini İtalya'daki kronolojik yükselişin sıfır noktası olarak Atalanta - Valencia maçını gösterdi.

ENFEKSİYONUN YAYILMASI İÇİN İNANILMAZ BİR ORTAM VARDI

Yoğun bakım direktörü Luca Lorini'nin görüşleri şu şekilde:

"Atalanta'nın 4 gol attığı karşılaşmada 40 bin taraftar vardı. Taraftarların gol sevinçlerinde birbirlerine defalarca sarıldığından eminim. Enfeksiyonun yayılması için inanılmaz bir ortamdı. Bunun düşünülmesinin zor olduğunu kabul ediyorum."

İLK VAKA MAÇTAN 2 GÜN SONRA TESPİT EDİLDİ

Bergamo Belediye Başkanı Giorgio Gori ise kentteki stadın uygun olmaması nedeniyle Milano’da oynanan Atalanta-Valencia maçına gidenlerin, virüsün yayılmasına neden olduğunu dile getirdi. Gori, 120 bin nüfuslu şehirden Milano'ya seyahat eden 40 bin taraftarı 'biyolojik bomba' olarak tanımladı. İtalya'daki ilk koronavirüs vakası ise 19 Şubat'tan 2 gün sonra tespit edilmişti.

(ntv)