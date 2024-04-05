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Spor

Berghuis'in menajerinden Beşiktaş iddialarına cevap!

Yaz transfer döneminden beri adı Beşiktaş ile anılan Steven Berguis için menajerinden açıklama geldi. Guido Albers, hiçbir takım ile görüşülmediğini dile getirdi.

5 Nisan 2024 Cuma 15:41 - Güncelleme:
Berghuis'in menajerinden Beşiktaş iddialarına cevap!
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Ajax forması giyen ve adı son dönemde yeniden Beşiktaş ile anılan Steven Berghuis için menajerinden açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Hollandalı futbolcunun menajeri Guido Albers, Berghuis'in geleceğine dair açıklama yaptı. Berghuis için çıkan transfer haberleriyle ilgili konuşan ve ve 32 yaşındaki futbolcunun Ajax'tan ayrılmak için acelesinin olmadığını söyleyen Albers, "Ajax ile sözleşmesinin bitmesine bir yıl daha var. Sürekli bir yere gittiğini okumak komik; Beşiktaş ya da başka bir takım. Kimseyle, başka bir kulüple görüşmedik." ifadelerini kullandı.

BU SEZON PERFORMANSI

Ajax'ta bu sezon 26 maçta süre bulan Berghuis, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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