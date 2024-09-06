İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2024 Cuma / 3 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9962
  • EURO
    37,7244
  • ALTIN
    2723.64
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Bergwijn: Koeman için oynamam!

Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn, Suudi Arabistan'a transferi nedeniyle kendisini eleştiren milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a cevap verdi. Bergwijn, 'Artık onun için oynamak istemiyorum' dedi.

6 Eylül 2024 Cuma 18:48 - Güncelleme:
Bergwijn: Koeman için oynamam!
ABONE OL

Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın sözlerine cevap verdi.

Bergwijn, "Milli takım için oynamak her zaman bir onurdur ancak artık bu teknik direktör için oynamak istemiyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Bergwijn, "Eğer kendini adamış bir antrenör olsaydı, önce beni arardı ama bunu televizyondan duymak zorunda kaldım. Daha önce birlikte harika anlar yaşamıştık. Bu yüzden bu açıklamaları bu kadar kolay yapması hayal kırıklığına uğrattı. Kendi oyuncularınıza böyle davranamazsınız. Böyle devam ederse tüm güveninirliğini kaybedecek." sözlerini sarf etti.

Hollandalı futbolcu, son olarak, "Bunun sportif bir karar olmadığını söylemesi beni rahatsız etti. Suudi Arabistan'daki rekabet, Hollanda'dan daha iyi. Orada hangi üst düzey oyuncuların oynadığına bakın. Kante bir yıldır orada oynuyor ve EURO2024'te Hollanda'ya karşı en iyi oyuncuydu. Manchester City'den Al Nassr'a giden Laporta, İspanya ile Avrupa Şampiyonu oldu." dedi.

KOEMAN NE DEMİŞTİ?

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koemand, Bergwijn'in Ajax'tan Al Ittihad'a transferi sonrası, "Steven Bergwijn, 26 yaşında Suudi Arabistan'a gitti. Bunun sportif hırsla ilgisi olmadığı çok açık. Bergwijn için Hollanda Milli Takımı defteri kapandı." demişti.

  • Steven Bergwijn
  • Ronald Koeman
  • Hollanda futbolcu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.