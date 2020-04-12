Berk Demir Avrupa'ya transfer olmak istiyor

AA 12 Nisan 2020 Pazar 12:28 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 12:28

Darüşşafaka Tekfen Basketbol Takımı'nda forma giyen Berk Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili, "Özgürlüğün kısıtlanması garip bir şeymiş. Parka çıkıp bankta oturmanın bile ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Herkesin biraz daha sabırlı olması gerekiyor." dedi.

Yeşil-siyahlı takımın 24 yaşındaki oyuncusu, AA muhabirine video konferans ile yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının oluşturduğu olağanüstü şartlar nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreç yaşadığını belirtti.

Çin'de başlayan salgının Avrupa'ya yayıldığı dönemde İtalya ekibi Segafredo Virtus Bologna ile tarafsız sahada seyircisiz bir maç oynamak zorunda kaldıklarını aktaran Berk Demir, "O dönemde İtalya'ya girişler yasaklandı. Maçımızı Sırbistan'da oynadık. Döndükten sonra ise ne olup bittiğine dair çok fikrimiz yoktu. Maçı kaybettiğimize bile çok üzülemedim. Meksa Yatırım Afyon Belediyespor ile seyircisiz bir müsabaka yaptık ve İstanbul'a döndük. Bir daha da takım arkadaşlarımı görmedim. Hepimiz eve kapandık. Ligler ertelendi. Her şey bir anda olunca ilk başta bocaladım. Şu anda ise alıştım. Yaklaşık bir ay oldu. Umarım ülke olarak bir an önce bu durumu atlatabiliriz." diye konuştu.

Evde yaptığı antrenmanlarla vücudunu hazır tutmaya çalıştığını anlatan Berk, "Sahada yapılan idmanların yerini tutması imkansız. Bir oyuncunun maç kondisyonunu kaybetmeye başlaması 3-4 gün sürüyor. Bunun geri gelmesi mümkün değil ama vücudumu hazır tutmaya çalışıyorum. Özgürlüğün kısıtlanması garip bir şeymiş. Parka çıkıp bankta oturmanın bile ne kadar önemli bir şey olduğunu anlıyoruz. Herkesin biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Umarım normal hayatımıza geri döneceğiz. Herkes evde kalsın ve tedbirli olsun." ifadelerini kullandı.

"MÜCADELE GÜCÜMÜZ ÇOK YÜKSEK"



Berk Demir, bu sezon tüm kulvarlarda istikrarlı bir performans sergilediklerini aktardı.

ULEB Avrupa Kupası'nda son maçla çeyrek final şansını yitirdiklerini, Türkiye Kupası'nda ise Fenerbahçe Beko'ya finalde mağlup olduklarını hatırlatan 24 yaşındaki basketbolcu, "Bu sezon performansımızın belirli bir istikrar seviyesinde olduğunu düşünüyorum. Mücadele gücümüz çok yüksek. Kötü basketbol oynadığımız dönemde bile mücadele gücümüzle birçok maçımızı kazandık. Yılbaşından sonra yükselen bir performansım var. Son 2-2,5 aydır takımıma olabildiğince katkı vermeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"LİGDE YARI FİNALİ HEDEFLİYORUZ"



Berk Demir, ING Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu ilk 4 takım arasında tamamlayarak play-off'lara katılmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ligde geride kalan 23 haftada 13 galibiyetle 6. sırada olduklarını ifade eden Berk, "Ligler kaldığı yerden devam ederse kalan haftalarda ilk 3 sıradaki takımlarla da oynayacağız. Ligde ilk 4'ü zorlayıp saha avantajını elimize geçirmeyi ve yarı final oynamayı hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM OYUNCUSU OLMAK"



Anadolu Efes'in altyapısından yetişen ve Darüşşafaka Tekfen'de ikinci sezonunu geçiren Berk Demir, A Milli Takım'ın kalıcı oyuncuları arasında yer almayı hedeflediğini belirtti.

Her zaman ay-yıldızlı formayı hayal ederek sahaya çıktığını vurgulayan basketbolcu, "Milli takım, bulunması çok gurur verici ve keyifli bir yer. İlerleyen zamanlarda milli takımın istikrarlı oyuncuları arasında yer almak istiyorum. Hedefim her zaman milli takım oyuncusu olmak ve öyle kalmak." diye konuştu.

Sezon başında Beşiktaş Sompo Sigorta'dan ayrılarak İspanya temsilcisi Real Betis'e transfer olan Kenan Sipahi'nin büyük bir cesaret gösterdiğini dile getiren Berk Demir, "Kenan Sipahi'nin cesaret edip Avrupa'ya gitmesi bizim için güzel bir örnek teşkil ediyor. Kariyerimin bir döneminde Avrupa'da şansımı denemek isterim. Bizim jenerasyonumuzdaki her oyuncunun Avrupa'da oynayabilecek potansiyelinin olduğunu düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.