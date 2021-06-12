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Spor

Berk Demir, Darüşşafaka'dan Türk Telekom'a transfer oldu

Türk Telekom Basketbol Takımı, Darüşşafaka Tekfen'de uzun forvet pozisyonunda oynayan Berk Demir'i transfer etti.

AA12 Haziran 2021 Cumartesi 15:21 - Güncelleme: 12 Haziran 2021 Cumartesi 15:21
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ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, ilk transferini yaparak Darüşşafaka Tekfen forması giyen Berk Demir'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre mavi-beyazlı takım, geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt istatistikleriyle oynayan 2.04 metre boyundaki milli oyuncuyu transfer etti.

Uzun forvet pozisyonunda oynayan Berk Demir, kariyerine Anadolu Efes'in pilot takımı Pertevniyal'de başladı.

İlk sezonunda 3,2 sayı ve 1,5 ribaunt ortalamaları yakalayan milli oyuncu, Pertevniyal'de gösterdiği performans ile 2016 yılında Anadolu Efes'in yolunu tuttu.

Berk Demir, 2018 yılı itibarıyla Darüşşafaka Tekfen ile sözleşme imzaladı. Darüşşafaka'da 3 sezon oynayan Berk Demir, 2020-2021 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde 31 maça çıktı.

Geçen sezon 7,26 sayı, 4,19 ribaunt ve 1,13 asistlik performans sergileyen tecrübeli forvet, Darüşşafaka Tekfen formasıyla Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 7,8 sayı, 3,8 ribaunt ve 0,7 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

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