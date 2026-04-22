Berkan Kutlu: Ağrım olsa da bu maçta oynamak istedim

Konyaspor futbolcusu Berkan Kutlu, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlu, "Zor bir maç oldu. Hiç pes etmedik. Bazı zamanlarda mecburen topu Fenerbahçe'ye verdik. Sonunda penaltıyla turu geçmeyi bildik. Sağlık ekibine çok teşekkür ederim. Bu maça yetişmek için çok çalıştık. Ağrılı da olsa oynamak istedim bu maç. Takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Pazartesi günü Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Az gün var Trabzonspor maçına. Takımımız haftada iki maça alışık değil ama en iyi şekilde hazırlanıp, analiz yapıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diyerek sözlerine son verdi.