İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,929
  • EURO
    52,7543
  • ALTIN
    6835.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
Spor

Berkan Kutlu: Ağrım olsa da bu maçta oynamak istedim

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi evinde 120+1. dakikada Marko Jevtovic'in penaltı golüyle mağlup eden ve yarı finale yükselen Konyaspor'da Berkan Kutlu, mücadelenin sonrasında açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 01:44 - Güncelleme:
ABONE OL

Konyaspor futbolcusu Berkan Kutlu, Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Kutlu, "Zor bir maç oldu. Hiç pes etmedik. Bazı zamanlarda mecburen topu Fenerbahçe'ye verdik. Sonunda penaltıyla turu geçmeyi bildik. Sağlık ekibine çok teşekkür ederim. Bu maça yetişmek için çok çalıştık. Ağrılı da olsa oynamak istedim bu maç. Takım arkadaşlarıma, sağlık ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu, "Yarı finaldeki rakibimizi bekliyoruz. Pazartesi günü Trabzonspor maçı var. O maça da en iyi şekilde hazırlanacağız. Az gün var Trabzonspor maçına. Takımımız haftada iki maça alışık değil ama en iyi şekilde hazırlanıp, analiz yapıp Trabzonspor maçına hazırlanacağız." diyerek sözlerine son verdi.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.