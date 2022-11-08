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Spor

Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Ofspor'u 2-1 yenerek tur atlayan Galatasaray'da Berkan Kutlu, bu sezonki ilk golünü attı.

IHA8 Kasım 2022 Salı 23:33 - Güncelleme:
Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı
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Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 3. Lig takımlarından Ofspor ile mücadele eden Galatasaray'da galibiyet golü Berkan Kutlu'dan geldi. Mücadelenin 79. dakikasında ceza yayının sağından köşeye bir vuruş yapan Kutlu, attığı golle takımına turu getirdi. 24 yaşındaki futbolcu, bu golle bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadeleye 11'de başlayan Berkan Kutlu, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Galatasaray'ın İsviçreli futbolcusu Haris Seferovic, Ofspor maçında attığı golle bu sezon ikinci gol sevincini yaşadı.

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