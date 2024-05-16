Galatasaray'ın son Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'nun daha önce de transferde Galatasaray'a yüklü miktarda katkı verdiği ortaya çıktı. O da Sacha Boey'in transferinde...

Türkiye Gazetesi'nin haberinde; Fransız sağ bekin, Bayern Münih'e gitmek için yönetime karşı tavır aldığında ve kimsenin de telefonlarına cevap vermediği zamanda Berkan Kutlu'nun devreye girdiği iddia edildi. O zaman Bundesliga devinin önerdiği rakam 18 milyon euro'ydu. İşte tam bu sırada Berkan Kutlu yakın dostu Boey ile özel görüşmeler yaptı ve ikna etti.

TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray yönetimi adına görüşmeleri yapan Erden Timur o süreçle ilgili "Ben 'Bayern, 25'in altında teklifle geliyorsa havaalanından geri dönsün' dedim. Sacha da bunu protesto ediyor bunu gitmek için, sonrasında konuşarak hallettik" demişti.

Bu transferin bu derece yüksek bir gelirle gerçekleşmesinde Berkan'ın büyük bir rol oynadığı ortaya çıktı. Boey'in Cimbom'dan yana tavır değiştirmesi sonrasında sarı kırmızılı kulübün kasasına 18 milyon euro değil 30 milyon euro girmiş oldu. Özetle Berkan Kutlu'nun girişimleri ve dostane tavrı ciddi bir gelir sağladı.