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Spor

Berkan Kutlu devreye girdi! Galatasaray 12 milyon euro kazandı

Yıldız futbolcusu Berkan Kutlu'nun transferde Galatasaray'a yüklü miktarda katkı verdiği ortaya çıktı. Berkan Kutlu'nun Sacha Boey transferinde devreye girdiği ve kulübün kasasına 12 milyon euronun girmesine katkı sağladığı öğrenildi. İşte detaylar...

16 Mayıs 2024 Perşembe 09:22 - Güncelleme:
Berkan Kutlu devreye girdi! Galatasaray 12 milyon euro kazandı
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Galatasaray'ın son Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu'nun daha önce de transferde Galatasaray'a yüklü miktarda katkı verdiği ortaya çıktı. O da Sacha Boey'in transferinde...

Türkiye Gazetesi'nin haberinde; Fransız sağ bekin, Bayern Münih'e gitmek için yönetime karşı tavır aldığında ve kimsenin de telefonlarına cevap vermediği zamanda Berkan Kutlu'nun devreye girdiği iddia edildi. O zaman Bundesliga devinin önerdiği rakam 18 milyon euro'ydu. İşte tam bu sırada Berkan Kutlu yakın dostu Boey ile özel görüşmeler yaptı ve ikna etti.

TİMUR AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray yönetimi adına görüşmeleri yapan Erden Timur o süreçle ilgili "Ben 'Bayern, 25'in altında teklifle geliyorsa havaalanından geri dönsün' dedim. Sacha da bunu protesto ediyor bunu gitmek için, sonrasında konuşarak hallettik" demişti.

Bu transferin bu derece yüksek bir gelirle gerçekleşmesinde Berkan'ın büyük bir rol oynadığı ortaya çıktı. Boey'in Cimbom'dan yana tavır değiştirmesi sonrasında sarı kırmızılı kulübün kasasına 18 milyon euro değil 30 milyon euro girmiş oldu. Özetle Berkan Kutlu'nun girişimleri ve dostane tavrı ciddi bir gelir sağladı.

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