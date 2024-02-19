İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2024 Pazartesi / 10 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,8737
  • EURO
    33,2862
  • ALTIN
    1996.73
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berkan Kutlu: Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu
Spor

Berkan Kutlu: Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, 'Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için' dedi.

DHA19 Şubat 2024 Pazartesi 01:15 - Güncelleme:
Berkan Kutlu: Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu
ABONE OL

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berkan Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz. Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha fazla şey öğrenerek daha güçlü geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.