Berkan Kutlu: Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu

MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berkan Kutlu, maçı erken kopardıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Prag maçı öncesi önemli bir özgüven oldu bizim için. Ekiple birlikte çok çalışıyorum. Teknik ekibimiz, herkesle beraber çok çalışıp her pozisyona kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynuyoruz. Genoa benim için farklı bir tecrübe oldu. Buraya daha fazla şey öğrenerek daha güçlü geldiğimi düşünüyorum" diye konuştu.