İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Temmuz 2024 Perşembe / 19 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8763
  • EURO
    35,7246
  • ALTIN
    2530.13
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berkan Kutlu: Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor
Spor

Berkan Kutlu: Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası Berkan Kutlu, hazırlık maçında İtalya'nın Lecce takımını 2-1 mağlup ettikleri mücadeleden sonra konuştu.

25 Temmuz 2024 Perşembe 01:06 - Güncelleme:
Berkan Kutlu: Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor
ABONE OL

Galatasaray, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında İtalya'nın Lecce takımını 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrası sarı-kırmızlı ekipte Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu

Galibiyeti yorumlayan Berkan Kutlu, "Kazandık, çok mutluyuz. Kamp dönemimiz iyi geçiyor. Galatasaray'a layık olacak şekilde her günümü yaşıyorum. Benim için çok mutluluk verici. Daha gelişecek çok noktalarım var. Bu sezon daha büyük bir rolle umarım takımıma yardım edebilirim. Galatasaray'ın kazanması için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. İnşallah bu sezon daha fazla gol ve asist yaparım. Sol bek ve stoper, ihtiyaç olduğunda görev yapabileceğim yerler. Ama orta sahada kendimi daha iyi hissediyorum. Sezonlar çok uzun ve tempolu geçiyor." dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferleri hakkında sorulan soru üzerine 26 yaşındaki oyuncu, "Rakiplerimiz bizi ilgilendirmiyor. Son 2 senenin şampiyonuyuz. Biz sadece kendimize odaklıyız. Transferlerle şampiyon olunmuyor. Galatasaray'a konsantreyiz. Kendi işimize bakıp en iyisini yapma görevindeyiz." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.