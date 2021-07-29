29 Temmuz 2021 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:22

Galatasaray Kulübü yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu'nun transferini olumlu sonuçlandırdı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Aanholt ve Sacha Boey'den sonra Berkan Kutlu da Aslan oldu.

Genç ve dinamik bir orta saha kurmak isteyen Fatih Terim'in, Berkan Kutlu'ya ilk 11 planlarında yer verdiği gelen haberler arasında.

23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.