İSTANBUL 36°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2021 Cuma / 20 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4636
  • EURO
    10,0706
  • ALTIN
    497.359
  • BIST100
    1391.64
Spor

Berkan Kutlu resmen Galatasaray'da

Galatasaray ile Berkan Kutlu arasındaki flört mutlu sonla bitti. Sarı Kırmızılı ekip, uzun süredir görüştüğü Alanyaspor'la bonservis konusunda anlaşmaya vardı ve 23 yaşındaki orta sahanın transferini resmen açıkladı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 23:21 - Güncelleme: 29 Temmuz 2021 Perşembe 23:22
ABONE OL

Galatasaray Kulübü yaklaşık 1 aydır kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Alanyaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Berkan Kutlu'nun transferini olumlu sonuçlandırdı. Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Aanholt ve Sacha Boey'den sonra Berkan Kutlu da Aslan oldu.

Genç ve dinamik bir orta saha kurmak isteyen Fatih Terim'in, Berkan Kutlu'ya ilk 11 planlarında yer verdiği gelen haberler arasında.

23 yaşındaki oyuncu, merkez orta sahanın yanı sıra on numara ve ön libero mevkilerinde de görev alabiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.