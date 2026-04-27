  • Berkan Kutlu: Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim
Spor

Berkan Kutlu: Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, evinde Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından yeşil-beyazlı takımın iki golünü kaydeden Berkan Kutlu, açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 22:45
Berkan Kutlu: Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim
Konyaspor'un Trabzonspor'u 2-1 yendiği karşılaşmada iki gol ayan Berkan Kutlu açıklamalarda bulundu.

"Peformansına 10 üzerinden kaç puan verirsin?" sorusunu yanıtlayan Berkan Kutlu "O puanı taraftarlar versin. Orta saha, sol bek, stoper... Nerede gerekirse oynarım! Bugün goller bana nasip oldu, Trabzonspor'a 3 gol atabilirdim. Ağrım vardı ama ona rağmen takıma yardımcı olduğum için çok mutluyum." dedi.

Sol bek oynamasının hatırlatılması üzerine konuşan Berkan Kutlu "İnşallah sol bek olarak devam etmem (gülerek). Orta sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

