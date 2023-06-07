Berkan Mahmut Keskin, Bandırmaspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, takımda kiralık olarak forma giyen Berkan Mahmut Keskin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Bandırmaspor'da kiralık olarak top koşturan Berkan Mahmut Keskin ile sözleşme imzalandı. Balıkesir temsilcisine, geçtiğimiz yıl Galatasaray'dan katılan 21 yaşındaki genç futbolcu Berkan Mahmut Keskin'in satın alma opsiyonu kullanıldı ve 3 yıllık mukavele yapıldı.

Marmara ekibi topladığı 55 puanla sezonu 10'uncu sırada tamamlamıştı. Berkan Mahmut Keskin de Bandırmaspor'da 18 maçta şans buldu. 21 yaşındaki futbolcu gol katkısı yapamazken 1 asistlik performans gösterdi.