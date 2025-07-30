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Spor

Berkay Özcan, Fatih Karagümrük'te

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Başakşehir'den 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 15:31 - Güncelleme:
Berkay Özcan, Fatih Karagümrük'te
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Başakşehir, 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan'ın Trenyol Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'e kiralık olarak gittiğini transfer olduğunu açıkladı.

Başakşehir'cde geçtiğimiz sezonun devre arasında Çaykur Rizespor'a kiralanan 27 yaşındaki futbolcu Berkay Özcan, Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Turuncu-lacivertliler, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbolcumuz Berkay Özcan, sezon sonuna kadar kiralık olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Berkay için hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir ile 20, Çaykur Rizespor'da da 15 olmak üzere toplam 35 resmi müsabakada görev alan Özcan, toplam 2 gol, 2 asistlik performans sağladı.

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