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Spor

Berkay Samancı Altınordu'da kalacak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yönetimin orta saha Berkay Samancı ile sözleşme yenilemeyi planladığı öğrenildi.

DHA31 Mayıs 2020 Pazar 12:50 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 12:50
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Genç ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden kırmızı-lacivertli takımda futbolculuğun yanı sıra ağabeylik görevini üstlenen 31 yaşındaki oyuncunun da yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Her fırsatta Altınordu’da çok mutlu olduğunu dile getiren Berkay’la yönetimin lig bittikten sonra masaya oturacağı kaydedildi. Bu sezon ligde 19, kupada 3 maçta görev alan Berkay Samancı, toplam bin 504 dakika forma giydi. Altınordu’da 4.5 sezon geçiren Berkay, futbol kariyerinde attığı 4 golü de kırmızı-lacivertli forma altında kaydetti.

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