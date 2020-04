Berkay Samancı'dan 'evde kal' uyarısı

IHA 12 Nisan 2020 Pazar 10:51 - Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 10:51

Korona virüs önlemleri çerçevesinde yaklaşık bir aydır Kuşadası’ndaki A Takım Beytullah Baliç Yerleşkesinde karantinada bulunan Altınordu’nun tecrübeli oyuncusu Berkay Samancı herkese seslenerek, “Evin, senin kalen” dedi. ’Ülkemizde ailelerin yaşadığı 23 milyon hane var’ vurgusu yapan Berkay Samancı, “Dışarıdaki virüse karşı savaşıyoruz. Sokağa çıkarak bu savaşı kazanamayız. Bizim önce kalemizi, yani evimizi koruyarak zafer elde etmemiz gerekiyor” dedi.

Her şeyi geride bırakıp lige bir an önce dönmek istediklerini ifade eden usta oyuncu, “Birlikte değil, ayrı ayrı hareket ederek kazanacağımız bir savaş bu. Bir aydır gerçekten başarılı şekilde mücadele veriyoruz. Futboldaki gibi bekleme oyunu oynamak zorunda olduğumuzu kimse unutmasın” diye konuştu. Berkay Samancı, Kuşadası’ndaki yerleşkede kontrol altında olmalarına rağmen karantina kurallarına büyük özen gösterdiklerini ve sosyal mesafeyi sürekli koruduklarını ifade etti.

İkinci kaptan, ligi en iyi noktada bitirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyerek, “Altınordu armasını göğsüne takan her oyuncu, farklı sorumlulukları da omuzlarında taşımaya başlar. Bizler, yaptığımız her hareket ve söylediğimiz her sözle, bu toprakların çocuklarına örnek olmak zorundayız. Bunu sürdürülebilir hale getirebilirsek gerçek anlamda bir başarı elde etmiş olacağız. Bir proje kulübünde forma giymek her zaman her oyuncuya nasip olmaz” diye konuştu.

“Ben görev adamıyım ve ne görev verilirse onu yaparım” şeklinde konuşan Berkay Samancı, “Tek düşüncem, başkanımızın omuzlarındaki yükü hafifletebilmek. Bu sistemin içerisinde uzun yıllardır yer alıyorum. Bugün futbolcuyum, yarın uygun görülürse teknik adam olarak yer alacağım. Altınordu’nun neferiyim. Avrupa’da 4 oyuncusu forma giyen Türkiye’de kaç kulüp var, herkesin bunu iyi düşünmesini istiyorum” yorumu yaptı.