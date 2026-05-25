Berkay Uslu, Avrupa şampiyonu

Milli sporcu Berkay Uslu, Almanya'da gerçekleştirilen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Aydın'ı temsil edip üstün performans sergileyerek altın madalya almaya hak kazandı. Para Karate Erkekler Tekerlekli Sandalye kategorisinde mücadele eden Berkay Uslu'nun elde ettiği şampiyonluk kentte gurur yaşattı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, "Almanya'da düzenlenen Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası Para Karate Erkekler Tekerlekli Sandalye kategorisinde ülkemizi ve Aydınımızı başarıyla temsil eden milli sporcumuz Berkay Uslu, gösterdiği üstün performansla Avrupa Şampiyonu oldu" ifadelerine yer verildi.