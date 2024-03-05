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Spor

Berkay Yılmaz'a bir talip de İspanya'dan

Almanya ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz'a La Liga'nın köklü kulüplerinden Real Betis talip oldu. Gurbetçi futbolcunun adı Galatasaray ile de anılıyor.

5 Mart 2024 Salı 22:23 - Güncelleme:
Berkay Yılmaz'a bir talip de İspanya'dan
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Freiburg'da gösterdiği performansla adı sık sık Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz'a önemli bir talip daha çıktı.

AS'ın haberine göre Real Betis sözleşmesi 1.5 yıl sonra sona erecek Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Berkay Yılmaz'ın babası ve temsilcisinin Türkiye ekiplerinden çok İspanya'da oynamasını istediği söylendi. Ayrıca Freiburg'un da genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için çok uğraştığını söyledi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Freiburg formasıyla 9 resmi maça çıkan Berkay Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

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