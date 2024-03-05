Berkay Yılmaz'a bir talip de İspanya'dan

Freiburg'da gösterdiği performansla adı sık sık Galatasaray ile anılan Berkay Yılmaz'a önemli bir talip daha çıktı.

AS'ın haberine göre Real Betis sözleşmesi 1.5 yıl sonra sona erecek Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Haberin detaylarında Berkay Yılmaz'ın babası ve temsilcisinin Türkiye ekiplerinden çok İspanya'da oynamasını istediği söylendi. Ayrıca Freiburg'un da genç yıldızın sözleşmesini uzatmak için çok uğraştığını söyledi.

9 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Freiburg formasıyla 9 resmi maça çıkan Berkay Yılmaz bu karşılaşmalarda 1 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.