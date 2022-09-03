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Spor

Berke Özer: Burası benim için büyük bir şans

Fenerbahçe'den ayrılan ve Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer olan kaleci Berke Özer, transfer süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

3 Eylül 2022 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
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Fenerbahçe ile sözleşmesini tamamladıktan sonra Portekiz'in Portimonense ekibine transfer olan Berke Özer, yeni takımıyla ilk açıklamalarını yaptı.

Portimonense'nin as kalecisi Samuel Portugal'ı Porto'ya satmasının ardından transfer edilen Berke Özer, "Burada olduğum için çok mutluyum. Samuel'in Porto gibi bir kulübe transfer olması hepimiz için iyi bir örnek. Her oyuncu kariyerinde böyle büyük adımlar atmak ister ve ben de bu adımları atmak için Portimonense'ye geldim. Kulübün projesi, genç oyunculara olan tutumu benim buraya gelme sebeplerimden birisi. Burası benim için büyük bir şans." dedi.

Gelmeden önce Fenerbahçe'deki hocası Vitor Pereira'nın ekibinde bulunan kaleci antrenörü Ricardo Matos ile konuştuğunu söyleyen Berke, "Matos, bana Portimonense hakkında harika şeyler anlattı. Buradaki sorumluluğum farkındayım ve takıma yardımcı olmak istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 14 lig maçına çıkan Berke Özer, 3 maçta kalesini gole kapatmayı bilmişti.

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