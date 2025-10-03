İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2025 Cuma / 11 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,6895
  • EURO
    48,9087
  • ALTIN
    5166.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berke Özer dünyanın gündemine oturdu! ''Eşi benzeri görülmedi''
Spor

Berke Özer dünyanın gündemine oturdu! ''Eşi benzeri görülmedi''

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Lille, deplasmanda Roma ile karşılaştı. Mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf Berke Özer'in formasını giydiği Lille oldu. Milli kaleci, maçta tam üç kez tekrarlanan penaltıyı kurtararak tarihi bir performansa imza attı. Bu olağanüstü an, dünya basınında da geniş yankı buldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Ekim 2025 Cuma 08:32 - Güncelleme:
Berke Özer dünyanın gündemine oturdu! ''Eşi benzeri görülmedi''
ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'i konuk etti. Mücadeleyi Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'ın golüyle kazanırken Berke Özer ise tarih yazdı. Maça ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı. Kalesini gole kapayan Türk eldiven, 3 kez tekrarlanan penaltı atışında gole izin vermedi.

Berke, 82. dakikada Artem Dovbyk'in kullandığı penaltıda topu çeldi ancak Lille savunma oyuncusu vuruş esnasında ceza sahasına erken girdiği için atış tekrarlandı. 83'te Dovbyk bir kez daha topun başına geldi ve vuruşunu yaptı. Berke Özer bu topu da çeldi ancak ayağı kale çizgisinde olmadığı için penaltı yine tekrar edildi. 85. dakikada 3. kez tekrarlanan penaltıyı bu kez Soule kullandı. Berke soluna gelen topta gole izin vermedi ve 3. defa üst üste penaltı kurtardı. Genç kalecinin bu başarısı büyük ses getirdi.

İşte Berke Özer için dış basında yazılanlar:

"KAHRAMAN"

Football 365: "Lille, Roma'yı dize getirdi, Özer kahraman! Bir XXL Berke Özer... Dovbyk'in ilk iki şutu Özer tarafından kurtarılırken, Soule'nin üçüncü şutu da Lille kalecisi tarafından kurtarıldı. Özer'in etkileyici performansı, Lille'in son düdüğe kadar üstünlüğünü korumasını sağladı."

"İNANILMAZ"

Le Figaro: "Lille kalecisinin inanılmaz başarısı, üst üste üç penaltıyı kurtardı. Berke Özer, üst üste üç penaltı kurtararak inanılmaz bir hat-trick yaptı ve Roma taraftarlarını kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı."

"KULÜP KAHRAMANI"

Le Parisien: "Berke Özer üç penaltıyı kurtardı ve Lille'e prestijli bir zafer kazandırdı. Özer kulüp kahramanına dönüştü."

"TARİHİ BAŞARI"

L'Equipe: "Lille, kalecisi Berke Özer'in muhteşem performansıyla Avrupa Ligi'nde Roma'yı mağlup etti. Üst üste 3 penaltı kurtaran Türk kaleci, tarihi bir başarıya imza attı. Takım arkadaşlarıyla çevrili olan Türk kaleci, son düdük çalar çalmaz sahada büyük bir sevinç yaşadı."

"EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEDİ"

La Voix du Nord: "Eşi benzeri görülmemiş: Berke Özer, AS Roma ile Lille arasındaki muhteşem maçın sonunda üst üste üç penaltı kurtardı! Şüphesiz ki tüm dünyaya yayılacak bir görüntü. Lille, Roma'da 1-0 kazandıysa, bunu büyük ölçüde inanılmaz bir başarıya imza atan kalecisi Berke Özer'e borçlu."

"OLAĞANÜSTÜ PERFORMANS"

Foot Mercato: "Lille kendi sahasında AS Roma'yı yenerek Avrupa arenasında bir başarıya daha imza attı. Bu başarının büyük bir kısmı, üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Berke Özer'in olağanüstü performansına dayanıyor."

ÖNERİLEN VİDEO

Soykırımcı İsrail Sumud Filosu'na saldırdı: Baskın anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.