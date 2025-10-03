UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille'i konuk etti. Mücadeleyi Lille, 6. dakikada Hakon Haraldsson'ın golüyle kazanırken Berke Özer ise tarih yazdı. Maça ilk 11'de başlayan Berke Özer, 90 dakika sahada kaldı. Kalesini gole kapayan Türk eldiven, 3 kez tekrarlanan penaltı atışında gole izin vermedi.

Berke, 82. dakikada Artem Dovbyk'in kullandığı penaltıda topu çeldi ancak Lille savunma oyuncusu vuruş esnasında ceza sahasına erken girdiği için atış tekrarlandı. 83'te Dovbyk bir kez daha topun başına geldi ve vuruşunu yaptı. Berke Özer bu topu da çeldi ancak ayağı kale çizgisinde olmadığı için penaltı yine tekrar edildi. 85. dakikada 3. kez tekrarlanan penaltıyı bu kez Soule kullandı. Berke soluna gelen topta gole izin vermedi ve 3. defa üst üste penaltı kurtardı. Genç kalecinin bu başarısı büyük ses getirdi.

İşte Berke Özer için dış basında yazılanlar:

Football 365: "Lille, Roma'yı dize getirdi, Özer kahraman! Bir XXL Berke Özer... Dovbyk'in ilk iki şutu Özer tarafından kurtarılırken, Soule'nin üçüncü şutu da Lille kalecisi tarafından kurtarıldı. Özer'in etkileyici performansı, Lille'in son düdüğe kadar üstünlüğünü korumasını sağladı."

Le Figaro: "Lille kalecisinin inanılmaz başarısı, üst üste üç penaltıyı kurtardı. Berke Özer, üst üste üç penaltı kurtararak inanılmaz bir hat-trick yaptı ve Roma taraftarlarını kelimenin tam anlamıyla çileden çıkardı."

Le Parisien: "Berke Özer üç penaltıyı kurtardı ve Lille'e prestijli bir zafer kazandırdı. Özer kulüp kahramanına dönüştü."

L'Equipe: "Lille, kalecisi Berke Özer'in muhteşem performansıyla Avrupa Ligi'nde Roma'yı mağlup etti. Üst üste 3 penaltı kurtaran Türk kaleci, tarihi bir başarıya imza attı. Takım arkadaşlarıyla çevrili olan Türk kaleci, son düdük çalar çalmaz sahada büyük bir sevinç yaşadı."

La Voix du Nord: "Eşi benzeri görülmemiş: Berke Özer, AS Roma ile Lille arasındaki muhteşem maçın sonunda üst üste üç penaltı kurtardı! Şüphesiz ki tüm dünyaya yayılacak bir görüntü. Lille, Roma'da 1-0 kazandıysa, bunu büyük ölçüde inanılmaz bir başarıya imza atan kalecisi Berke Özer'e borçlu."

Foot Mercato: "Lille kendi sahasında AS Roma'yı yenerek Avrupa arenasında bir başarıya daha imza attı. Bu başarının büyük bir kısmı, üst üste üç penaltı kurtaran kaleci Berke Özer'in olağanüstü performansına dayanıyor."