Sezon başında Eyüpspor'dan Ligue 1 ekibi Lille'e transfer olan Berke Özer; Fenerbahçe kariyeri, Eyüpspor dönemi ve Fransa'daki günlerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Lille'de uyum sürecini atlattığını ve her şeyin yolunda olduğunu kaydeden 25 yaşındaki kaleci, Eyüpspor'da Arda Turan ile birlikte çalışmanın kendisine çok şey kattığını ve Fenerbahçe günlerinden çok tecrübe edindiğini söyledi.

"LILLE'DE ALIŞMA SÜRECİNİ TAMAMLADIM"

"Her şey yolunda. Özellikle son bir aydır takım ve bireysel performansım ile birlikte çok daha keyifli bir ortam var. Dördüncü aya girdik, alışma sürecini tamamladığımı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oldu. Her geçen gün de daha da alışıp daha fazla keyif alıyorum futboldan. Kolay olmadı özellikle İstanbul'dan ayrılmak. Orada alıştığımız bir hayat var ama bu kararı vermem gerekiyordu. Özellikle ilk 2-3 ay zorlandım. Yalnız kaldım. O süreçte mental anlamda yorulduğum bir süreçti ama pes etmeden devam ettim. İyi ki böyle bir karar vermişim. Hem kulüpte hem de şehirde çok mutluyum. Burada olmaktan keyif aldığım bir ortam var."

"ARDA HOCA'NIN ÜZERİMDE ÇOK BÜYÜK EMEĞİ VAR"

"Eyüpspor'da güzel zamanlar geçirdim, güzel başarılar yakaladık. Gerçekten çok başarılı performans sergiledik. Yazın böyle bir durum olduğunda çok heyecanlandım. Kendim olarak da çok uğraştım. Bugün de burada olduğum için çok mutluyum. Arda Turan ile çalışmasam burada olabilir miydim, sanmıyorum. Benim üzerimde çok büyük emeği var. Saha içinde ve saha dışında çok ilgilendi benimle. Arda Turan, Türk futbolunda çok büyük işler yapabilecek muhteşem bir teknik direktör."

"Çok yakından takip ediyorum. 10-15 günde bir konuşuyoruz. Çok zor bir iş yapıyor. Oraya gitmek, yeni bir savaşın, maceranın içine girebilmek çok büyük bir karardı. İnşallah şampiyon da olacaklar. 10-15 gün önce beraberlik. Çok zor şartlarda çalışıyorlar. Kolay değil ama bahane olarak anlatmıyor ve sahip çıkıyor. Belki o da zorlanıyor ama etrafına yaydığı enerji, her zaman güçlü durması... Bunu çok iyi bir şekilde yaptığını düşünüyorum."

"EYÜPSPOR BIRAKMAK İSTEMEDİ"

"Birçok haberler çıktı. Birçok tepki, yorumlar aldım. İşin gerçek boyutunda benim yaptığım bir şey yoktu. Sadece performans sergiledim. Kulüp açısından bilmiyorum ama bana gelen bir şey olmadı, benim görüştüğüm kulüp olmadı. Sezonu bitirdiğimizde de yurt dışından belirli kulüplerle görüşmelerimiz oldu. Eyüpspor bırakmak istemediğini söyledi. Eyüpspor'la da çok farklı bir ilişkimiz var. Kendi kulübüm gibi, her zaman onların yanındayım, onlar benim yanımda. Onlar da beni bırakmak istemediklerini söylediler. Ben de oturdum ve düşündüm. Çok mutluydum kulübümde. İyi bir teklif gelene kadar bekledim. Neredeyse son gündü, böyle bir görüşme oldu. Burası herkesin hayali, çok büyük bir kulüp. Böyle bir teklif geldiğinde ben direkt başkanla konuştum. Biraz zorladı bizi. Olmama durumuna geldiği dönemler oldu. Her iki tarafın da mutlu olacağı şekilde böyle bir transfer gerçekleşti."

"MUHTEŞEM BİR HOCA VE ÇOK İYİ BİR İNSAN"

"Daha çok kulüp içerisinde çok sevilen insanlar. Belki de benim buraya transfer olmamı, onların performansları sağladı. Bizleri en iyi şekilde temsil ettiler. Kulüp içerisinde çok seviliyorlar. Kulüp içerisinde çok anlattılar onları. Gün geçtikçe inşallah biz de onlar gibi olabiliriz burada. (Bruno Genesio) Muhteşem bir hoca ve çok iyi bir insan. İlk geldiğimden bu yana her konuda yardımcı oldu bana. İlk geldiğinden bu yana desteğini her zaman hissettim. Kendisiyle çalışmaktan çok mutluyum."

"FENERBAHÇE'DEN SONRA BU KONUDA GELİŞTİM"

"2-3 sene önceki kafa yapım ile şu anda çok büyük fark var. Fenerbahçe'den sonra bu konuda geliştim. Şu andaki kafam ile o dönemde olsam, farklı olabilirdi. Mental anlamda daha güçlü kalmaya çalışıyorum."

"FUTBOLU BIRAKMAYI DÜŞÜNDÜĞÜM DÖNEM OLDU"

"Fenerbahçe gibi büyük bir camiada oynamak kolay değil, o yaşta oynamak kolay değil. Kötü performans gösterdiğinizde eleştirilerin olması çok doğal ama şu anda böyle düşünüyorum. O dönemde futbolu bırakmayı düşündüğüm dönem oldu. Kendinizi yetersiz buluyorsunuz. Çocukluğumdan bu yana Fenerbahçeliyim. Onun da duygusal baskısı oluyordu. 3-4 ay evden çıkmadığım oldu. Daha güçlü kalabilirdim en azından mental olarak. O zaman yaptığım hatalardan ders aldım. Şu anda aynı şeyleri yaşasam, daha dengeli, güçlü olabilirdim."