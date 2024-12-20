İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,197
  • EURO
    36,8006
  • ALTIN
    2973.43
  • BIST100
    9724.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk
Spor

Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk

Eyüpspor'un kalecisi Berke Özer, sahalarında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası konuştu.

20 Aralık 2024 Cuma 22:36 - Güncelleme:
Berke Özer: Galibiyeti kaçıran biz olduk
ABONE OL

Eyüpspor'un file bekçisi Berke Özer, evlerinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında konuşan kaleci Berke Özer, "Öncelikle çok mutluyum. Sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Hafta boyu inanılmaz çalıştırdılar. Sahada olmayı çok istiyordum. Şükür ki 1 puan aldık ama galibiyeti kaçıran biz olduk. Hem kendi performansımdan hem takımın performansından çok mutluyum. Biz her maça ayrı hazırlanıyoruz. Bugünkü maç için farklı bir stratejimiz var. Böyle maçlar, özellikle bu takımlara karşı ayrı bir motivasyon oluyor. Çok mutluyuz hem Galatasaray hem Fenerbahçe karşısında puan aldık. İnşallah bu şekilde devam ederiz." ifadelerini kullandı.

MAÇ PERFORMANSI

Berke Özer, Fenerbahçe'ye karşısında 8 kurtarış yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.