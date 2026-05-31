İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mayıs 2026 Pazar / 14 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Berke Özer gururlandırdı! Fransa'da yılın kalecisi seçildi
Spor

Berke Özer gururlandırdı! Fransa'da yılın kalecisi seçildi

Fransız takımlarından Lille'de forma giyen milli eldiven Berke Özer, gururlandırmaya devam ediyor. Geride kalan sezonda performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki file bekçisi, Ligue 1'de yılın kalecisi seçildi.

BEYZA NUR YILMAZ31 Mayıs 2026 Pazar 14:18 - Güncelleme:
Berke Özer gururlandırdı! Fransa'da yılın kalecisi seçildi
ABONE OL

Geçen sezonun başında Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer, Fransa'da başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Lille ile hem Avrupa ham de ligde önemli istatistiklere imza atan 26 yaşındaki milli eldiven, bu performansının ödülünü aldı.

Bu kapsamda Berke Özer, Fransa'da yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

LILLE KARNESİ

Lille ile bu sezon toplamda 45 resmi karşılaşmaya çıkan Berke Özer, kalesinde 51 gol gördü. 26 yaşındaki milli file bekçisi 17 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayram yolunda maganda dehşeti: Ailenin yolunu kesip sürücüye saldırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.