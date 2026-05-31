Geçen sezonun başında Eyüpspor'dan Lille'e transfer olan Berke Özer, Fransa'da başarılı bir dönemi geride bıraktı.

Lille ile hem Avrupa ham de ligde önemli istatistiklere imza atan 26 yaşındaki milli eldiven, bu performansının ödülünü aldı.

Bu kapsamda Berke Özer, Fransa'da yılın kalecisi ödülüne layık görüldü.

LILLE KARNESİ

Lille ile bu sezon toplamda 45 resmi karşılaşmaya çıkan Berke Özer, kalesinde 51 gol gördü. 26 yaşındaki milli file bekçisi 17 karşılaşmada da kalesini gole kapatmayı başardı.