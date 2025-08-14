İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Berke Özer imzayı attı! Ligue 1 ekibi transferi duyurdu

Süper Lig'de Eyüpspor forması giyen Berke Özer, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile sözleşme imzaladı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 19:27
Berke Özer imzayı attı! Ligue 1 ekibi transferi duyurdu
Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'da forma giyen milli kaleci Berke Özer, Fransa ekibi Lille'e toplam 5 milyon avro karşılığında transfer oldu.

İstanbul ekibinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Berke Özer'in transferi konusunda Lille Olympique Sporting Club (Lille OSC) ile resmi anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Lille OSC, kulübümüze 4,5 milyon avro garanti ve 500 bin avro bonus olmak üzere toplam 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.

LILLE, TRANSFERİ BU VİDEOYLA DUYURDU

