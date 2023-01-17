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  • Berke Özer yeniden Süper Lig'de! İmzayı atar atmaz kiralık gönderildi
Spor

Berke Özer yeniden Süper Lig'de! İmzayı atar atmaz kiralık gönderildi

Eyüpspor, kaleci Berke Özer ile 2.5 senelik sözleşme imzaladı. Berke sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

17 Ocak 2023 Salı 15:46 - Güncelleme:
Berke Özer yeniden Süper Lig'de! İmzayı atar atmaz kiralık gönderildi
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Spor Toto 1. Lig'in lideri Eyüpspor, Portekiz'in Portimonense takımından kaleci Berke Özer'i transfer ettiğini açıkladı. Berke ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandı.

Eflatun sarılı kulübün sosyal medya hesabından "Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Berke Özer!" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"Eyüpspor'umuz, Portekiz Süper Ligi takımı Portimonense'den Berke Özer'i 2.5 yıllığına renklerine bağladı. Berke Özer'e 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz"

ÜMRANİYESPOR BERKE ÖZER'İ KİRALADI

Spor Toto Süper Lig takımı Ümraniyespor, Eyüpspor'a imza atan Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Ümraniyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kulübümüz, Eyüpspor takımından 22 yaşındaki kaleci Berke Özer'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Berke'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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