24 Ekim 2025 Cuma
Spor

Berke Özer yine penaltı kurtardı! Lille'in mağlubiyetine engel olamadı

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında konuk olduğu PAOK'a 4-3 mağlup oldu. Fransız ekibinde milli kaleci Berke Özer bu karşılaşmada da bir penaltı atışı kurtardı.

24 Ekim 2025 Cuma 00:22
Berke Özer yine penaltı kurtardı! Lille'in mağlubiyetine engel olamadı
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Lille, PAOK'u konuk etti.

Decathlon Arena'daki mücadeleyi deplasman ekibi PAOK, 4-3'lük skorla kazandı.

PAOK, 18. dakikada Soualiho Meïte ile öne geçti. 23. dakikada Andrija Zivkovic farkı ikiye çıkardı. 42. dakikada ise Fedor Chalov'un golüyle fark üçe çıktı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda 57. dakikada Lille, Benjamin Andre'nin golüyle farkı ikiye indirdi. 68. dakikada Hamza Igmane farkı bire düşürdü. 74. dakikada PAOK, Zivkovic'in ikinci golüyle skoru 4-2'ye getirdi. 78. dakikada Hamza Igmane bir kez daha sahneye çıktı ve farkı yeniden bire indirdi. Mücadele PAOK'un 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Lille kalecisi Berke Özer, 71. dakikada PAOK'un kazandığı penaltıda Andrija Zivkovic'in vuruşunu kurtardı.

PAOK'ta Tomasz Kedziora, 90+9. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Lille, ilk puan kaybını yaşayarak 6 puanda kaldı. PAOK, ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Lille, Kızılyıldız deplasmanına gidecek. PAOK, Young Boys'u ağırlayacak.

