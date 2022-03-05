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Spor

Berke Özer'de son dakika gelişmesi! Teklif resmen yapıldı

Fenerbahçe'de Berke Özer ile yeni sözleşme konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Berke Özer'e yeni teklifte bulunduğu ama genç kalecinin düşünmek için sezon sonuna kadar süre istediği iddia edildi.

Star Gazetesi5 Mart 2022 Cumartesi 17:28 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:28
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Berke Özer ile sözleşme uzatma konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin yeni teklifte bulunduğu Berke Özer'in sezon sonuna kadar düşünmek için süre istediği iddia edildi.

İSMAİL KARTAL NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde bir gazetecinin, "Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşme görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna İsmail Kartal, "Ferdi'ye sol bek için transfer teklifi olabilir her an (gülerek). Ferdi bizim evladımız en kısa zamanda bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu durum Berke Özer için de geçerli." cevabını vermişti.

BERKE ÖZER'E YENİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Berke Özer'e yeni teklifte bulundu. 21 yaşındaki kalecinin ise sezon sonuna kadar düşünmek için yönetimden süre istedi.

BERKE ÖZER'İN FENERBAHÇE KARNESİ

Berke Özer, bu sezon sarı-lacivertli forma ile 19 maçın 18'inde ilk 11'de forma şansı buldu. 21 yaşındaki kaleci bu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatmayı başarırken 20 gole ise engel olamadı.

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