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Spor

Berke Özer'in Atletico Madrid'e transferi Altınordu'ya da kazandıracak

Adı Atletico Madrid ile anılan Fenerbahçe kalecisi Berke Özer'in transferinin gerçekleşmesi halinde, genç kalecinin eski kulübü Altınordu 3 milyon euroya yakın gelir elde edecek.

DHA07 Haziran 2021 Pazartesi 14:13 - Güncelleme: 07 Haziran 2021 Pazartesi 14:13
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, altyapısından yetişen Fenerbahçeli kaleci Berke Özer'in transfer haberlerini heyecan ve merakla takip ediyor. İzmir ekibinden 2018 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan kaleci Berke'nin ismi son günlerde İspanya La Liga şampiyonu Atletico Madrid'le anılmaya başladı. İspanyol temsilcisinin genç eldiven için 6 milyon euro teklif ettiği, sarı-lacivertli kulübün ise 8.5 milyon euro istediği iddia edilirken, Altınordu da bu transferin gerçekleşmesi halinde yüzde 20 pay alacak.

Son 2 sezonda Belçika'nın Westerlo takımında kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki file bekçisinin haklarının yüzde 50'si şu an için Altınordu'da bulunuyor. Berke'yi transfer ederken Altınordu'ya 1 milyon euro ödeme yapan Fenerbahçe'nin İzmir temsilcisine oyuncunun tüm haklarını almak için 1 milyon 250 bin euro daha ödemesi gerekiyor. Fenerbahçe Berke'yi 8.5 milyon euro'ya satması halinde Altınordu kasasına 2 milyon 950 bin euro koyacak. Altınordu forması giyerken de ismi dünya devleriyle anılıp 2018 yazında Barış Alıcı'yla birlikte Fenerbahçe'ye verilen Berke Özer, alt yaş gruplarında 35 kez Ay-Yıldızlı formayı terletti.

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