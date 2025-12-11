İSTANBUL 14°C / 7°C
  • Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi
Spor

Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi

Lille, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Young Boys ile karşı karşıya geldi. Berke Özer'in yine bir penaltı kurtardığı maçı Fransız ekibi 1-0 kaybetti.

11 Aralık 2025 Perşembe 22:52
Berke Özer'in kurtardığı penaltı Lille'e yetmedi
UEFA Avrupa Ligi 6. maç haftasında Young Boys ile Lille karşı karşıya geldi. Wankdorf'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Young Boys 1-0'lık skorla kazandı.

Lille, 32. dakikada Ayyoub Bouaddi'nin direkt kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

35. dakikada Berke Özer, 35. dakikada Chris Bedia'nın penaltı vuruşuna engel oldu ancak 61. dakikada Darian Males'in golüyle Young Boys mücadeleyi 1-0 kazandı.

Young Boys'ta da Tanguy Zoukrou 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu sonucun ardından her iki takımın puanı da 9'da eşitlendi.

Lille, gelecek hafta Celta Vigo'ya konuk olacak. Young Boys ise Lyon'u ağırlayacak.

