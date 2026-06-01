Berke Özer'in yeni hocası Davide Ancelotti oldu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille, teknik direktörlük görevine Davide Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

AA1 Haziran 2026 Pazartesi 15:14
Fransa ekibi Lille, teknik direktörlüğe Carlo Ancelotti'nin oğlu Davide Ancelotti'yi getirdi.

Kulübün açıklamasında, 36 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Davide Ancelotti, babası Carlo'nun teknik direktörlüğündeki Paris Saint-Germain, Real Madrid, Bayern Münih, Napoli ve Everton'da yardımcı antrenörlük görevi üstlendi.

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda Carlo Ancelotti'nin yardımcılığını yapan genç çalıştırıcı, ilk teknik adamlık deneyimini ise geçen sene Botafogo'nun başında yaşadı.

Kaleci Berke Özer'in de forma giydiği Lille, geçen sezon Bruno Genesio yönetiminde 61 puan topladığı Ligue 1'de üçüncü sırayı elde etti.

