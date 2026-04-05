Berke Özer'li Lille, Lens karşısında 3 gollü galip

Lille, Fransa Ligue 1'in 28. haftasında evinde Lens'i 3-0 mağlup etti. Maçta milli kalecimiz Berke Özer, 90 dakika forma giydi.

HABER MERKEZİ5 Nisan 2026 Pazar 01:16
Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille ile Lens karşı karşıya geldi.

Stade Pierre-Mauroy'da oynanan müsabakayı ev sahibi Lille 3-0 kazandı.

Lille'e galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Hakon Arnar Haraldsson, 49. dakikada Felix Correia ve 58. dakikada Matias Fernandez-Pardo'dan geldi.

Maçta milli kalecimiz Berke Özer 1 kurtarış yaptı. Ayrıca 72. dakikada vakit geçirme gerekçesi ile sarı kart gördü.

Lens'te Saint-Maximin ile Arthur Masuaku kadroda yoktu.

Son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Lille, bu süreçte 6 galibiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte Lille, maç fazlası ile 50 puanla 3. sıraya yükseldi.

Lens ise 59 puanla 2. sırada kaldı.

GELECEK MAÇLARI

Lille, gelecek hafta deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Lens ise aynı rakip ile 17 Nisan'da karşılaşacak.

