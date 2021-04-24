Berke Saka, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:47 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:47

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin üçüncü gününde Galatasaray sporcusu Berke Saka, 200 metre sırtüstü yarışında 1.57.36'lık derecesiyle olimpiyat A barajını geçti. Berke Saka, böylece Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.



Dün yapılan seçmelerde de Gizem Güvenç, Beril Böcekler, Merve Tuncel ve Deniz Ertan'dan oluşan 4x200 metre serbest kadın milli takımı ile 100 metre kelebek yarışında Fenerbahçe'den Ümit Can Güreş, Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.

Seçmeler, yarın yapılacak 50 metre sırtüstü, 200 metre kurbağalama, 100 metre serbest, 1500 metre serbest ve 4x100 metre karışık yarışlarıyla sona erecek.