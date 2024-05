THY EuroLeague'de oynanacak Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçına maç öncesi yaşanan olaylar damga vurdu.

Berlin'de maçı öncesi yaşanan olaylarda Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar arasında kavga yaşandı.

Yaşanan olayların ardından Alman polisi bazı Fenerbahçe ve Panathinaikos taraftarları gözaltına aldı.

Police arresting the perpetrators of Fenerbahce and Panathinaikos fan brawl pic.twitter.com/oN7NycdKvI